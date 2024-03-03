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  4. Sultangazi’de havaya rastgele havaya ateş ettiler! Polislerden kaçan şüpheliler yakalandı

Sultangazi’de havaya rastgele havaya ateş ettiler! Polislerden kaçan şüpheliler yakalandı

03.03.2024 00:36
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Sultangazi'de kiraladıkları cip içerisinden otomatik silahla rastgele havaya ateş açan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçtıkları sırada araçlarıyla kaza yapan şüpheliler, cipte silah ve bir miktar fişeği bırakıp kayıplara kaçtı. Kaçan şüpheliler, polisin çalışması sonrasında yakalandı.

Sultangazi’de havaya rastgele havaya ateş ettiler! Polislerden kaçan şüpheliler yakalandı

Olay, dün 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları 34 HIL 460 plakalı cip ile sokak sokak gezen bir grup şüpheli, otomatik silahla havaya rastgele ateş açmaya başladı. O sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelileri gördü ve "Dur" ihtarında bulundu. Ardından araçlarıyla kaçmaya başlayan şüphelilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında şüpheliler kaza yaparak aracı ve arka koltukta bulunan otomatik silah ile bir miktar fişeği bırakarak kaçmaya başladı. Aracı kiralayan kişinin S.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, S.Ö.'yi kısa sürede yakalarken, diğer şüpheliler P.Ç ve F.A. Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yerleri tespit edilerek yakalandı. P.Ç ve F.A'yı yakalayan ekipler, bu sırada bir adet silah daha ele geçirdi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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polis Sultangazi
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