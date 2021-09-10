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  4. Sultangazi'de kaçak baraka yıkımı esnasında ilginç anlar! Alkış tutup oynadılar

Sultangazi'de kaçak baraka yıkımı esnasında ilginç anlar! Alkış tutup oynadılar

10.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışma sırasında barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de halk arasında "Adana Mahallesi" diye tabir edilen bölgede kamu arazisi üzerine kurulan barakalar, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşların şikayetleri üzerine Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler barakaları kaldırmak için çalışma başlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı çalışmayla barakalar yıkıldı.

ALKIŞ TUTUP OYNADILAR

Çalışma sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı. Barakadan çıkan vatandaşların Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildikleri öğrenildi.

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Sultangazi
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