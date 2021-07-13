HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de korkutan anlar! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı

Sultangazi'de korkutan anlar! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı

13.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Tesadüfen bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.40 sıralarında S Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaya yaralandı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM KOŞTU

Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü koştu. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoluna karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı, kazayı gören vatandaşların yaralının yardımına koştukları görülüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Dehşet anları! Güvenlikçinin parmağını koparan kadına feci dayakDehşet anları! Güvenlikçinin parmağını koparan kadına feci dayak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.