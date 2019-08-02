SULTANGAZİ'DE 5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de, konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde işyerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti

Olay, Sultangazi'de yönetmen ve işadamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos'ta saat 06.20 sıralarında meydana geldi.

5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Sabah saatlerinde bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla işyerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları işyerine girdi. Yaklaşık 5 dakika içinde işyerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında işyerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı. Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüzyüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti. İşyerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.