HABER

SULTANGAZİ'DE APARTMAN ÖNÜNDE TEMİZLİK YAPAN KADINA TACİZ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan, kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu.
Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kadının su dolu kovayı yol kenarına boşaltması
-Şüphelinin kadına doğru yürümesi
-Kadını taciz etmesi
-Kadının tepki göstermesi
-Şüphelinin geri dönerek, tekrar kadının yanından geçmesi
-Şüphelinin uzaklaşması

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşetiSultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Yılanların çiftleşme dansını görüntüledilerYılanların çiftleşme dansını görüntülediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 kişi yaralı...

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.