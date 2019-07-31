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Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan Sungurlu Barajı için düzenlenen ÇED raporu, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edilirken, Danıştay da kararı onayladı.

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul Ağva'da Sungurlu Deresi üzerinde yapılması planlanan baraj, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki köyleri de etkileyecekti.

18 KÖY ETKİLENECEKTİ

Kandıra'da sular altında kalacak Akçaova ve Tekzen köyleri ile çevresindeki 16 köyü etkileyecek Sungurlu Barajı ile ilgili 2015 yılında Kandıra Akçaova köyünde ÇED toplantısı düzenlenmek istenmiş; ancak köylülerin engel olmasıyla toplantı yapılamamıştı.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Barajla ilgili verilen 'ÇED olumlu' kararı, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme tarafından geçen yılın Aralık ayında 'ÇED olumlu' kararı, hukuka aykırılık gerekçesiyle bozuldu.

DANIŞTAY MAHKEMENİN KARARINI ONAYLADI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca karar temyize götürüldü. Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi'nin kararı onaylandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sungurlu barajı Danıştay

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