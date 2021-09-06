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Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

06.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdırlı iş insanı Mikail Göleli (68), Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.

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Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mikail Göleli’nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Tekirdağ
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