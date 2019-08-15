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Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 06:51 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı. Sabah açılan yollarda araçların geçişlerine izin verildi.

Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

İngiltere’nin iki dev takımının karşı karşıya geldiği maçta Liverpool, Chelsea’yi penaltılarla yenerek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Maç günü saat 14.00’te trafiğe kapatılan yollar, bu sabah 05.30’da yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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