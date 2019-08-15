Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

\u0130ngiltere\u2019nin iki dev tak\u0131m\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011fi ma\u00e7ta Liverpool, Chelsea\u2019yi penalt\u0131larla yenerek S\u00fcper Kupa\u2019n\u0131n sahibi oldu. \nMa\u00e7 g\u00fcn\u00fc saat 14.00\u2019te trafi\u011fe kapat\u0131lan yollar, bu sabah 05.30\u2019da yeniden trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131.\nKaynak: \u0130HA T\u00fcrkiye'de \u00e7ok yayg\u0131n! Uzman\u0131ndan uyar\u0131 geldiE-5'te facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fcld\u00fc! Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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