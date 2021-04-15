‘Süper Lig maçları Exxen’de mi yayınlanacak?’ sorusu sosyal medyada gündem oldu

Yeni sezon öncesi yapılan yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştiren Tekinoktay, Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformunun ihalede yer alacağını ileri sürdü.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi TFF futbol ihale komisyonunu açıklamıştı. Yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF’nin dışında Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını açıklamıştı.

