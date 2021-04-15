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  4. ‘Süper Lig maçları Exxen’de mi yayınlanacak?’ sorusu sosyal medyada gündem oldu

‘Süper Lig maçları Exxen’de mi yayınlanacak?’ sorusu sosyal medyada gündem oldu

15.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen'in, Süper Lig yayın ihalesinde yer alacağı iddia edildi. Daha önce Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay, yeni sezon öncesi yapılacak yayın ihalesine Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun yer alacağını iddia etti.

‘Süper Lig maçları Exxen’de mi yayınlanacak?’ sorusu sosyal medyada gündem oldu

Yeni sezon öncesi yapılan yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştiren Tekinoktay, Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformunun ihalede yer alacağını ileri sürdü.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi TFF futbol ihale komisyonunu açıklamıştı. Yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF’nin dışında Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını açıklamıştı.

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Süper Lig Acun Ilıcalı Exxen

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