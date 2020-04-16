Süper Loto sonuçları 16 Nisan canlı izle: Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?

MPİ’nin en çok devreden ve rekor ikramiyelere imza atan oyunu Süper Loto her perşembe akşamı çekiliyor. Bu akşam da geçtiğimiz haftadan devreden 1.4 milyon TL için çekiliş yapılacak ve haftanın süper Loto sonuçları belli olacak. Peki canlı Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve 16 Nisan Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 652. Hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

16 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 16 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 62. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

16 Nisan Süper Loto sonuçları için tıklayınız

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 671'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 24, 25, 26, 32 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

