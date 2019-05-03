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Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi gene devir gerçekleşti. 2 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse çekilişle canlı yayında belirlenen numaraların hepsini birden bilebilmeyi başaramadı. Böylece sıradaki çekilişe 4 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. İşte 602. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’nun 602. çekilişi 2 Mayıs akşamı noter huzurunda ve online canlı yayında gerçekleştirildi. Peki haftanın Süper Loto sonuçları ne oldu? Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinden paylaşılan sonuçlara göre bu çekilişte kimse 6 bilemedi ve 603. hafta çekilişine 4 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 602. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 36, 38, 45 ve 46 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 602'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 325 bin 590 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 9 bin 619'ar lira, 4 bilen 2 bin 857 kişi 197'şer lira, 3 bilen 63 bin 654 kişi 14 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 34 bin 49 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 433 bin 987 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 801 bin 438 lira kamuya aktarıldı.

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