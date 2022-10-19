Super Max'çılara da Hamilton'cılara da güzel haber: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz olacak!

EA Sports, birkaç ay önce çıkan F1 222 oyunu için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Max Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu almasıyla "Verstappen mi yoksa Hamilton mı daha iyi?" tartışmaları sürerken, EA Sports F1 22'yi kısa süreliğine ücretsiz oluyor.

F1 22 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ!

Ea Sports F1 22 resmi Twitter hesabının paylaştığı gönderiye göre, Xbox, PlayStation ve Steam oyuncuları yarından (20 Ekim) itibaren F1 22'yi ücretsiz olarak oynama imkanına kavuşacak. Oyun PlayStation 4 ve PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC (Steam) genelinde ücretsiz deneme sürümü olarak sunulacak.

PlayStation oyuncuları 20 Ekim-25 Ekim arasında,

Xbox oyuncuları 20 Ekim-24 Ekim arasında,

Steam oyuncuları ise 20 Ekim-24 Ekim arasında F1 22'yi ücretsiz olarak oynayabilecek.

Bu imkan, hafta sonu yapılacak 2022 ABD Grand Prix'ini kapsayacak.

