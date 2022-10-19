HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Super Max'çılara da Hamilton'cılara da güzel haber: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz olacak!

Super Max'çılara da Hamilton'cılara da güzel haber: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz olacak!

19.10.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Max Verstappen mi Hamilton mı daha iyi?" tartışmaları sürerken, EA Sports Formula 1 tutkunlarına güzel haberi verdi. EA Sports, yeni Formula 1 yarış oyunu F1 22'nin 20-24 Ekim tarihleri arasında (PlayStation için 25 Ekim) ücretsiz oynanabileceğini açıkladı. Oyun birkaç ay önce çıkmıştı.

Super Max'çılara da Hamilton'cılara da güzel haber: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz olacak!

EA Sports, birkaç ay önce çıkan F1 222 oyunu için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Max Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu almasıyla "Verstappen mi yoksa Hamilton mı daha iyi?" tartışmaları sürerken, EA Sports F1 22'yi kısa süreliğine ücretsiz oluyor.

F1 22 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ!

Ea Sports F1 22 resmi Twitter hesabının paylaştığı gönderiye göre, Xbox, PlayStation ve Steam oyuncuları yarından (20 Ekim) itibaren F1 22'yi ücretsiz olarak oynama imkanına kavuşacak. Oyun PlayStation 4 ve PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC (Steam) genelinde ücretsiz deneme sürümü olarak sunulacak.

F1 22

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Verstappen şampiyon!Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Verstappen şampiyon!
  • PlayStation oyuncuları 20 Ekim-25 Ekim arasında,
  • Xbox oyuncuları 20 Ekim-24 Ekim arasında,
  • Steam oyuncuları ise 20 Ekim-24 Ekim arasında F1 22'yi ücretsiz olarak oynayabilecek.

Bu imkan, hafta sonu yapılacak 2022 ABD Grand Prix'ini kapsayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran bu iddiaya siz de şaşıracaksınız! Herkes şoktaOrtalığı karıştıran bu iddiaya siz de şaşıracaksınız! Herkes şokta
İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Lewis Hamilton Max Verstappen

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.