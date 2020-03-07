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Superbox bu yıl gücüne güç katacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Turkcell, evlere ve iş yerlerine fiber hızında internet sunduğu Superbox çözümünün kullanıcı sayısı 2019 yılında 323 bine ulaştı.

Superbox bu yıl gücüne güç katacak

Bir önceki yıla göre 10 kat artış gösteren Superbox, 4,5G şebekesi üzerinden 375 Mbps’ye varan hızlarda hizmet veriyor. Fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışmasıyla farklılaşıyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Turkcell olarak müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla sunmaya başladığımız Superbox ürünümüz ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladık. Türkiye’nin dört bir yanından Superbox’a gelen yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirerek yüksek hızlı internet talebine anında cevap verdik. İnsanımızın ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya ve böylece hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz.”

KÜÇÜK İŞLETMELERİN TERCİHİ DE SUPERBOX OLDU

Bireylerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de sıkça tercih ediliyor. Superbox küçük işletmelerde ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artış göstererek 2019 yılında toplam 63 bin iş yerinde kullanılmaya başlandı. Taşınabilir olmasının verdiği imkan sayesinde Superbox’ı gündüz iş yerinde, akşam evde kullanmak mümkün oluyor. 
Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
SUPERBOX Turkcell

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