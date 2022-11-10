Sürat Kargo çalışma saatleri: Sürat Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Sürat Kargo ile gönderilerinizin ve kargonuzun gönderimini size en yakın şubeye giderek sağlayabilirsiniz. Ayrıca şubeye gitmeye gerek kalmadan “Kurye Çağır” hizmetinden de yararlanabilir ve gönderilerinizi evden aldırabilirsiniz. Sürat Kargo firması, 800’den fazla birime, 24 aktarma merkezine ve 2000’den fazla mobil dağıtım alanına sahiptir. Sürat kargo çalışma saatleri Türkiye genelinde açılış ve kapanış saatleri aynıdır. Peki, Sürat Kargo çalışma günleri nelerdir?

Sürat Kargo çalışma saatleri nedir?

Sürat Kargo hem yurt içi hem de yurt dışı kargo taşımacılık hizmeti sunar. Ayrıca ülkemizde tek kredili kargo fırsatı sunan firmadır. Kredili kargo ile tüm gönderilerini daha uygun fiyata kargolayabilmeniz mümkündür. Sürat Kargo açılış saati sabah 08.30’dur. Sürat Kargo açılış saati tüm şubelerde benzerdir. Sürat Kargo kapanış saati ise 18.00’dır. Sürat kargo çalışma günleri içinde bu saatler aralığında gönderi kabullerine ve kargo dağıtım hizmetlerine devam edilir. Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri ise aşağıdaki gibidir:

Pazartesi Günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Salı Günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Çarşamba Günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Perşembe Günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Cuma Günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Sürat Kargo şubeleri hafta içi mesai başlama saatinden bitimine kadar kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet verir. Sürat Kargo öğle arası saatleri 13.00 ile 14.00 arasıdır. Bu saatlerde de şubeler açık ve hizmet vermeye devam eder. Tüm şube personelleri öğle tatilinde dönüşümlü olarak çalışır.

Sürat Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde tüm şubeler cumartesi günleri dâhil olmak üzere haftanın 6 günü hizmet verir. Sürat Kargo şubeleri cumartesi günleri saat 08.30 ile 14.00 arası açıktır ve kargo teslimi yapmaya devam eder. Gönderi işlemlerinizi Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde şubeye giderek veya kurye talebinde bulunarak adresinizden aldırabilirsiniz. Kurye talebi için online web sitesini kullanabilir ya da müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Sürat Kargo pazar günü açık mı?

Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde pazar günü yoktur. Türkiye genelinde tüm Sürat Kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır.

