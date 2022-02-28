KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Sürekli masa başında oturarak çalışmanın sağlığa zararlarını bilmeyenler, bu yazı sizin için!

Sürekli masa başında oturarak çalışmanın sağlığa zararlarını bilmeyenler, bu yazı sizin için!

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyunca masa başında oturarak çalışmak zorunda olan bireyler, uzun vadede hareketsizliğe bağlı olarak sağlık problemleri yaşayabiliyor. Hareket etmemenin vücuda verdiği zararlar düşünüldüğünde akıllara ilk olarak kilo almak gelse de aslında uzun süre oturmak vücudu birçok açıdan yıpratıyor. Peki, hareketsiz yaşamın sağlığa verdiği zararlar nelerdir?

Sürekli masa başında oturarak çalışmanın sağlığa zararlarını bilmeyenler, bu yazı sizin için!

Uzun ve sağlıklı bir yaşamı destekleyen faktörlerden birisi de hareket etmek. Oysa birçok kişi, gerek iş şartlarından gerek hareket etmeye özen göstermemekten ötürü bağışıklık, omurga ve kalp problemlerine, hatta bilişsel rahatsızlıklara daha yatkın oluyor. Eğer siz de tüm gününü oturarak geçirenlerdenseniz bu yazıya mutlaka göz atın! İşte sürekli masa başında oturmanın sağlığa zararları...

KİLO PROBLEMİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Hareketsiz yaşamın zararları denince akla ilk gelen şey elbette kilo almak oluyor. Sürekli oturmak, bireylerin kalori yakmasına engel oluyor. Dolayısıyla kiloda artış gözlemlenebiliyor. Ancak bu noktada kilo almayı sadece ideal kilodan uzaklaşmak olarak algılamamak önemli. Çünkü kilo almak, diyabet ve obezite gibi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor!

OMURGA VE EKLEM SAĞLIĞINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Yanlış pozisyonlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına sebep oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklar, bireyi gündelik hayattan alıkoyacak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem rahatsızlıklarına kapı aralıyor.

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİNİZİ ARTIRABİLİRSİNİZ

Sürekli oturmak, kas kasılmasının azalmasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına sebep oluyor. Bu durum ise kan şekerinin artmasına ve kolesterolün düşmesine yol açabiliyor. Bunun sonucunda kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz önemli ölçüde artıyor.

YAŞLILIKTA BİLİŞSEL RAHATSIZLIKLAR YAŞAYABİLİRSİNİZ

Hareketsiz yaşam, dengesiz glikoz seviyesine ve kan akışına sebep olduğu için ilerleyen yaşlarda bilişsel rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda hareketsizliğin beynin hafızayla ilgili işleyişini olumsuz etkileyerek beyin dokusunda bozulmalara yol açtığı ve bu durumun da yaşlılıkta bunamaya kadar gidebildiği biliniyor.

UYKU PROBLEMİ ÇEKEBİLİRSİNİZ

Oturarak çalışmak, gün sonunda her ne kadar zihnen yoruyor olsa da hareket etmeyen beden tam anlamıyla yorulmuyor. Dolayısıyla geceleri rahatlıkla uykuya dalmanız ya da kaliteli bir uyku çekmeniz daha zor olabiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo kaybını hızlandırıyor, cildi iyileştiriyor, bağışıklığı güçlendiriyorKilo kaybını hızlandırıyor, cildi iyileştiriyor, bağışıklığı güçlendiriyor
Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumlarıBugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Ayrılıkları olay olmuştu! Eski nişanlıdan şaşırtan hamle

Ayrılıkları olay olmuştu! Eski nişanlıdan şaşırtan hamle

Şoke eden ihanet itirafı! "Beni arayıp birinin..."

Şoke eden ihanet itirafı! "Beni arayıp birinin..."

Göğüs dekolteli pozu olay oldu! 'Mert gruptan ayrıldı'

Göğüs dekolteli pozu olay oldu! 'Mert gruptan ayrıldı'

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.