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Suriye'de mezuniyet törenine SİHA'lı saldırı! 100'den fazla can kaybı var, 3 gün yas ilan edildi

05.10.2023 21:17 | Son Güncelleme:
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Suriye’de harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında en az 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi. Suriye rejimi saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aştığını açıkladı. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın ise saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi.

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3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıdaki can kaybının 100’e yükseldiği aktarılarak, 120’den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi. Suriye rejimi, saldırının ardından yarından itibaren 3 günlük ulusal yas ilan ederek, saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir sayısı vermedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırıya karşılık verileceğini vurguladı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
suriye siha

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