Suriye’deki ABD üssüne füzeli saldırı

Suriye’de rejim kontrolündeki Deyrizor bölgesinde ABD askeri üssünün bulunduğu Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

ABD UÇAKLARI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Saldırının ardından askeri üsten yükselen dumanlar görülürken, patlama sesleri de duyuldu. Bölge sakinlerine göre, saldırının ardından askeri üste sirenler çalarken, ABD uçakları uçuş gerçekleştirdi.

ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırının İran destekli terörist gruplar tarafından yapıldığı öne sürüldü. ABD tarafından ise henüz açıklama gelmedi. (İHA)



