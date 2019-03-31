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Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu noktaya teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Azez şehit

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
suriyeli hainlerde turkide krallar gibi gezsinler eyyy sizi bu ulkeye alanada bakanada is verenede nalet olsun allahin gazabi onlarin uzerine olsun
KATİLİN KİM OLDUĞUNU COK İYİ BİLİYORUZ. AZ KALDI AZ!!
seçimin babası burda iktidarlı muhalefetli arkadaşlar bizler rahatça evimizde oturacaz diye birileri sınırlarda canı ile oy veriyor ..
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