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Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış! Yakalanmamak için eşi ve yengesiyle...

23.04.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Cuma Y. (35) ile Mustafa K. (41), teslimat sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, Suriye'den temin ettikleri silahları yasa dışı yollar ile ülkeye sokup, suç örgütlerine tanesini 90 bin lira karşılığı sattıkları ortaya çıktı. Zanlılardan Cuma Y.'nin, sevkiyat sırasında polisin dikkatini çekmemek için eşi ve yengesini yanına alıp kendilerine aile görünümü verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış! Yakalanmamak için eşi ve yengesiyle...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den alınan silahların yasa dışı yollar ile ülkeye sokulduğu ve satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Cuma Y.'nin, eşi H.Y. (34) ile yengesi D.Y. (32) ile birlikte otomobil ile kente giriş yaptığı belirlendi. Cuma Y.'nin silah satışı için Mustafa K. ile Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'nde buluşacağı tespit edilince, bölgede güvenlik önlemi alındı. Polis, silahların teslimatı sırasında şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait otomobillerde ruhsatsız 4 tabanca, kadınların üzerinde ise 10 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN EŞİ VE YENGESİ İLE YOLA ÇIKMIŞ

Silah kaçakçılığını Mustafa K.'nin yönettiği, köylüsü olan Cuma Y.'nin ise Suriye'den temin edilen silahları önce Şanlıurfa'ya, ardından da Adana'ya sevkiyatını yaptığı belirlendi. Kente getirilen silahların tanesinin 90 bin TL'den satıldığı tespit edildi. Cuma Y.'nin sevkiyat sırasında polisin dikkatini çekmemek için eşi ve yengesini yanına alıp, kendilerine aile görünümü verdiği belirtildi.

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Öte yandan silah kaçakçılığından 10 ayrı dosyası bulunan Mustafa K.'nin, farklı zamanlarda yakalandığı, serbest kaldıktan sonra yine aynı işi sürdürdüğü öğrenildi. Suç kaydı bulunması nedeniyle Mustafa K.'nin evinden çıkmadığı, işlerini Cuma Y.'ye yaptırıp, müşterileriyle de kendi evinde buluştuğu ifade edildi.

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4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

'Silah kaçakçılığı', 'taksirle yaralama', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' gibi suçlardan 11 kaydı bulunan Mustafa K. ile 'silah kaçakçılığı', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından 27 kaydı olan Cuma Y., eşi ve yengesi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa K. ve Cuma Y. tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah

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