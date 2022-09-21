Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.
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