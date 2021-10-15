Suriye'nin kuzeyine olası yeni operasyon! Yetkililer: Diplomasi sonuçsuz kalırsa operasyon kaçınılmaz

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Rıfat'tan düzenlenen güdümlü füze saldırısında özel harekat polislerinin şehit olması ve Gaziantep Karkamış'a atılan havan toplarının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir harekât sinyalini vermişti.

"TEL FIRAT BÖLGESİNİN TEMİZLENMESİ ŞART"

Yetkililerden biri Reuters'a yaptığı açıklamada, "Özellikle durmadan bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat bölgesinin temizlenmesi şart" dedi.

"TSK VE MİT GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPTI"

Herhangi bir askeri operasyona dair zaman ve nasıl olacağı henüz belli değil. Yetkili, hazırlıkların bir süre devam edeceğini, TSK ve MİT'in gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

"BUNA BİR SON VERİLECEK"

Yetkili, "Süreç böyle devam edemez. Buna bir son verilecek. Bununla ilgili karar alındı ve belli ülkelerle gerekli işbirliği sağlanacak. Bu husus Rusya ve ABD ile görüşülecek" diye ekledi.

"BIDEN İLE KONUYU GÖRÜŞECEK"

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim sonunda Roma'da gerçekleşecek G20 zirvesinde görüşeceğini ifade etti.

BÖLGEDE RUSYA VE İRAN FAKTÖRÜ

Bir diğer yetkili terör örgüttü YPG'nin en az 30 km ileriye itilmesi gerektiğini söyleyerek, o bölgelere tamamen Rusya'nın hakim olduğunu, İran unsurlarının da yer aldığını belirtti.

"DİPLOMASİDEN SONUÇ ÇIKMAZSA OPERASYON KAÇINILMAZ"

Yetkili, "Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve YPG bu bölgeleri terk etmezse bir operasyon kaçınılmaz görünüyor" diye ekledi.

Yetkili, Erdoğan'ın Biden'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ekleyerek, "Önce diplomasi yolları deneniyor elbette ama bir yandan da operasyon için görüşmeler yapılıyor" dedi.

Yetkililer, Ankara'nın ABD'nin DEAŞ ile mücadelede müttefiği olan YPG'ye silah sağlamasını sert bir şekilde eleştirdiğini tekrar vurguladı.

Kaynak: Reuters

