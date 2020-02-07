HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

07.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının, Suriye devlet medyasına dayanarak aktardığına göre, Aralık ayından bu yana süren "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında, Suriye ordu kuvvetleri Serakib kentine girdi.

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

Suriye devlet televizyonu haberi, "Suriye Arap Ordusu birlikleri Serakib'e girdi. Teknik birlikler mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için taramalara devam ediyor" şeklinde aktardı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, Türk askeri mevzilerinden yapılan topçu atışı ile desteklenen karşı saldırısı nedeniyle Suriye ordusunun ilerleyişinin durduğunu iddia etmişti.

Moskova'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin sorumluluk bölgelerinden, Suriye ordusunu ve Rus askeri altyapısını hedef alan saldırılar yapıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu geçen haftadan bu yana Serakib'e doğru ilerliyordu.

Serakib, Şam için kritik önemdeki iki yolun, M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor.

M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de yine Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol.

Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askeri kontrol noktası oluşturmuştu.

Bu takviye sırasında Şam'ın saldırısı sonucu yedisi asker 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Türkiye de askeri gözlem noktalarından Suriye ordusuna top atışlarıyla karşılık verdi ancak Suriye ordusu ilerleyişini sürdürdü.

Serakib'de şu an Türk ordusuna ait dört nokta bulunuyor. İlçenin yaklaşık 15 kilometre batısında İdlib şehir merkezi var.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.

Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı.

Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib merkezine doğru ilerlemesi sonrası, Türk ordusu, Rus ve Suriye askerlerinin de bulunduğu, YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ı top ateşiyle hedef alıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
'Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı''Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye rejim güçleri Türkiye Türk Ordusu İdlib gözlem noktası

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

'Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı'

'Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı'

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 637’ye yükseldi

24 saatte 73 kişi daha öldü!

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde 'İdlib' uyarısı

Türkiye'den BMGK'da 'İdlib' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.