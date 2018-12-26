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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı, konvoydaki uzman çavuşlardan biri annesi ve nişanlısıyla buluşup hasret giderdi

GAZİANTEP (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.

Konvoydaki askerler arasında bulunan uzman çavuş Devrim Yağız da tren garında ailesiyle buluştu.

Annesi Songül ve nişanlısı Kübra ile hasret gideren Yağız, kendisi için yapılan sevdiği yemekleri de teslim aldı.

Tren daha sonra kent merkezine hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye Suriye sınırına askeri sevkiyat

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