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Suriye Türkmen Meclisi Genel Merkezi Çabanbey'e taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Muhammed Vecih Cuma: - "Yeni tüzüğün uygulanmasıyla Meclis artık tamamıyla Suriye sahasında örgütlenecek ve ilgili her alanda faaliyetlerini yürütecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bulunan Suriye Türkmen Meclisi Genel Merkezi, Suriye'nin Çobanbey kentine taşınacak.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Suriye'nin kuzeyine Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının düzenlendiğini hatırlattı.

Operasyonlar sonucunda bölgenin güvenli hale geldiğini belirten Cuma, Hama, Humus, Dera gibi yerlerden ciddi göç alan bölgenin her geçen gün daha çok hareketlendiğini söyledi.

Cuma, Gaziantep'te bulunan genel merkezlerini, Suriye'nin Çobanbey kentine taşıma kararı aldıklarını bildirdi.

Uzman akademisyenlerin saha çalışması sonucu Meclise yeni bir iç tüzük hazırlandığını anlatan Cuma, şunları kaydetti:

"Tüzük, tamamen uluslararası hukuka uygun hazırlandı. En önemlisi tüzük, Suriye Türkmen Meclisinin bizzat Suriye'de sahadan yönetilmesini ve Suriye Türkmenlerinin vatanlarına dönmesini kolaylaştıracak unsurlar içermektedir. Suriye'nin tüm bölgelerinde yaşayan Türkmenlere kontenjan tanıyan yeni tüzüğün uygulanmasıyla Meclis artık tamamıyla Suriye sahasında örgütlenecek ve ilgili her alanda faaliyetlerini yürütecektir."

Cuma, Meclisin tüm kongre, kurultay ve genel kurul faaliyetlerini Suriye sınırları içinde gerçekleştirmesini zorunlu hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

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Gaziantep Suriye Türkmen Meclisi Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma

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