İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), son yılların en büyük acılarının yaşandığı Suriye'deki çocuklara mutluluk götürmek için Fırat Kalkanı Bölgesi'nde "Sınırsız Şenlik" adında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Türkiye'nin operasyonlarıyla DEAŞ’tan temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi’ne yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor. Bu bölgede okul çağında 350 bini aşkın çocuk bulunuyor. Türkiye'nin de her alanda destek olduğu Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki savaş mağduru çocuklar için UMHD, Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar düzenleyecek. 30 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son 2 günü ise Kilis Öncüpınar Kampları'nda yaşayan mülteci çocuklar için olacak. Suriyeli masum çocuklara hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmayı amaçlayan UMHD, çocuklar için ayrıca içi kırtasiye malzemeleri dolu heybe de hazırladı. "Heybeli Çocuk" adlı kampanya ile heybelerine kavuşan çocukların 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı karşılanmış olacak.

-"Unutmayacakları bir panayır havasında bir gün geçiyor çocuklar" UMHD Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenledikleri "Sınırsız Şenliği", sınırın hemen ötesindeki Suriyeli çocukları için düzenlediklerini söyledi. Savaşın mağduriyetini 7 yıldır yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek, onları mutlu etmek ve eğlendirmek amacıyla bu etkinlikleri organize ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde yerinden edilmiş 7 milyon Suriyeli var. Bunların ekserisi kadın ve çocuklardan oluşuyor. Savaşın acılarını bir nebze olsun dindirecek yiyecek, giyecek gibi yardımlar yapılsa da o çocukların gülmeye de eğlenmeye de okumaya da ihtiyaçları var. Geçen yıl da bölgedeydik. 10 gün boyunca sınırın ötesinde kaldık. 10 binden fazla çocukla geçen sene hemhal olduk." dedi. Bu yıl 15 gün boyunca Fırat Kalkanı Bölgesi'nde kalacaklarını ve çocukları sevindirmek icin birçok etkinlik düzenleyeceklerin dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Sadece Cerablus hattında okuma çağında 35 bin çocuk var. Biz onları okul okul ziyaret edeceğiz. Hem kırtasiye yardımlarımızla hem tertip ettiğimiz tırımızdaki eğlencelerimizle, sahnelerimizle onların hem yüzünü güldüreceğiz hem de yeni eğitim-öğretim yılına en azından kalemleriyle, silgileriyle, defterleriyle beraber girmelerini sağlayacağız. Eğlence tırımızda hokkabazımız, sihirbazımız, değişik oyunlar, beraber söylediğimiz Arapça-Türkçe şarkılarımız var. Onun haricinde deneylerimiz var. Gönüllü öğrencilerimiz orada değişik deneyler yaparak çocuklara farklı bir gün yaşatıyorlar. Tırın dışında ip atlamadan çuval yarışına, yumurta taşımadan ipte elma yemeye kadar eğlencelerle bir günü geçirmeyi hedefliyoruz. Su savaşları yapılıyor günün sonunda ve hediyelerimizi takdim ediyorlar. Unutmayacakları bir panayır havasında bir gün geçiyor çocuklar."