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  4. Suriyeli göçmen iddiaları… İçişleri Bakanlığı’ndan çok sert açıklama: ‘Bu hanımefendinin iki problemi var…’

Suriyeli göçmen iddiaları… İçişleri Bakanlığı’ndan çok sert açıklama: ‘Bu hanımefendinin iki problemi var…’

04.05.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son günlerde en çok tartışılan konuların başında düzensiz göçmenlerin sayılarındaki artış iddiaları yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son olarak yaptığı açıklamasında Prof. Dr. Bengi Başer’in ‘8 milyon Suriyeli’ iddiaları ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Suriyeli göçmen iddiaları… İçişleri Bakanlığı’ndan çok sert açıklama: ‘Bu hanımefendinin iki problemi var…’

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından ‘8 milyon göçmenin oy kullanacağı’ iddiaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında söz konusu iddialar nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

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Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer’in iddiaları ile ilgili bir açıklama daha yaparak 8 milyon Suriyeli seçmen iddialarını yalanladı. Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu hanımefendinin iki problemi var:

Zeka ve cehalet! Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, İnsanlığı utandıracak kadar cahil!

Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…

Son yalanını da söyleyeyim;

MSB’nin söylediği rakam

-İdlip 3.8 milyon
-Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon
-Barış Pınarı 300 bin

Yani Türkiye’de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, kötü niyetli sözümona akademisyen!

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Anahtar Kelimeler:
seçim suriye
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