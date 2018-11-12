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Suriyeli Luceyn, eski güzelliğine kavuşmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin 5 yıl önce gerçekleştirdiği varil bombalı saldırıda sağ gözü ve yanağı yanan 10 yaşındaki Luceyn'e beşinci ameliyatı İstanbul'da yapıldı - Yüzünün eski güzelliğine kavuşması hayalini kuran Luceyn'in sargıları yarın doktor kontrolünün ardından açılabilecek - Luceyn'in babası Mahmud Kefrentuni: - "Estetik cerrah yarın kızımın durumunu değerlendirecek, yüzündeki sargının açılıp açılmayacağını belirleyecek. Ona göre ya İstanbul'da kalacağız ya da Reyhanlı'ya döneceğiz"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin 5 yıl önce gerçekleştirdiği varil bombalı saldırıda sağ gözü ve yanağı yanan 10 yaşındaki Luceyn Kefrentuni, İstanbul'da yapılan beşinci ameliyatın ardından yarın sargılarının açılmasını ve yüzünün eski güzelliğine kavuşmasını merakla bekliyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini, babasını, teyzesini ve 7 aylık bebeğini kaybeden İdlibli Mahmud Kefrentuni, saldırıdan sonra 6 çocuğu ve eşiyle İdlib'in Rasafa köyüne sığındı.

Kefrentuni, saldırıda dizinden aşağısını kaybeden oğlu, yüzünün bir kısmı yanan kızı ve ayaklarını kaybeden eşinin tedavisi için 5 yıldır mücadele ediyor.

Kızını Suriye'de 4 kez ameliyat ettiren Mahmud Kefrentuni, ailesiyle yaklaşık 4 ay önce Türkiye'ye gelerek Reyhanlı'ya yerleşti.

Suriye'de yapılan ameliyatlarda sağlığına kavuşamayan Luceyn, İstanbul'da özel bir hastanede 9 Kasım'da beşinci kez ameliyat edildi.

- "Luceyn'in durumu değerlendirilecek"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mahmud Kefrentuni, Anadolu Ajansının haberinden sonra 4 ay önce Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi.

İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği'nin (SEMA) kendilerine yardımda bulunduğunu anlatan Kefrentuni, "Reyhanlı'da güvenilir bir ev sağladılar. İki hafta önce İHH, ihtiyaçlarımızı sordu ve bazı isteklerimizi yerine getirdi. Şunu demek isterim ki, Allah'tan sonra bize en büyük destek sizsiniz. Suriyeli yaralılarla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ümit ederim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüp durumumuzu anlatabilirim." dedi.

Ameliyat için İstanbul'a 6 gün önce geldiklerini belirten Kefrentuni, doktorun, ameliyatın güzel geçtiğini müjdelediğini ve İstanbul'da birkaç ameliyat daha olabileceğini söylediğini aktardı.

Baba Kefrentuni, kızının sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Saldırıdan sonra Luceyn'in yüzünde yanıklar oldu, özellikle sağ tarafı çok zarar gördü. Göz kapağı eridi. Suriye'deki dört ameliyattan sonra bile uyuduğunda göz kapağı açıktı. Suriye'de yapılan ameliyatlar olumlu geçmedi. İleride görmesini de etkileyeceği söylendi. Kızımın yüzü tamamen bozuldu, yanakları ve dudağı çok etkilendi. Ağrıları dışında psikolojisi de çok kötü artık okula bile gitmek istemiyor. Kızım çok içine kapanık ve kendinden utanıyor.

Estetik cerrah, yarın kızımın durumunu değerlendirecek ve yüzündeki sargının açılıp açılmayacağına karar verecek. Ona göre ya İstanbul'da kalacağız ya da Reyhanlı'ya gideceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Luceyn Mahmud Kefrentuni saldırı savaş Suriye

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