Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geldi.

Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor.

Ardından gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x-ray cihazıyla aramadan geçiriliyor.

Günlük ortalama 3 bin Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine bayram kutlaması için gitmesi ön görülürken, geçişlerin 9 Ağustos tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

