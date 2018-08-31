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Suriyeliler çadır kentten taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşayan 110 Suriyeli aile daha kendi istekleriyle çadır kentten ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yaşayan ailelerin kendi istekleriyle çadır kentten taşınması sürüyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çadır kentlere bildirilen taşınma kararı doğrultusunda, İslahiye 1 Nolu Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeli misafirlere tercihleri soruldu.

Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan merkezden, kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürme tercihini belirterek ayrılan toplam 660 kişilik 110 aile, jandarma ve güvenlik görevlilerinin kontrollerinin ardından araçlarla ilçe merkezine yakın il ve ilçelere gitti.

Kamptan ayrılarak Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıkan Hasan Muhammed, 2012'de Suriye'nin İdlib kentinden eşi ve iki kardeşinin de bulunduğu 8 kişilik ailesiyle İslahiye'ye geldiğini ve 6 yıldır kampta yaşadığını söyledi.

Çadır kentten ayrıldıkları için duyduğu üzüntüyü ifade eden Muhammed, "Burada hepimiz bir aile olduk. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine yardım ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 5 bin 900 kişinin yaşadığı çadır kentten daha önce de 915 kişi taşınmıştı. Geçici barınma merkezinin, en geç 2 Eylül'e kadar boşaltılmasının planlandığı belirtildi.

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