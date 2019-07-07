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Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez kentinde binlerce Suriyelinin dönüşü için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türk müteahhitleri de inşaatlara başladı. İnşaatlar bittiğinde binlerce Suriyeli ülkesine dönecek.

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Azez kentinde hayat normale dönerken, ticaret de canlanmaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı Türkiye’nin bölgeye istikrar getirmesiyle de bölge ekonomisi her geçen gün daha hızlı canlanıyor.

SURİYELİLER İÇİN DÖNÜŞ KAPISI AÇILACAK

Azez’den Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için de hızlı bir şekilde Türk müteahhitleri tarafından inşaatlara başlandı. İnşaatlar bitince Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için ülkesine dönüş kapısı açılacak. Özellikle birçok binanın yıkılmasıyla konut sıkıntısının yaşandığı bölgede inşaatlara hız verildi.

Azez’de yaşayan Türkmen Mustafa Ömeroğlu Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’nin bölgeye girmesinin ardından bölgede hayat normale dönmeye başladı. Yol çalışmaları alt yapı üst yapı ve inşaatlar durmadan devam ediyor. Bu inşaatlar ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu tekrar buraya dönecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Azez

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