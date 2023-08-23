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  4. Suriyelilerin satırlı sopalı kavgası kamerada! Olan ayırmak isteyenlere oldu

Suriyelilerin satırlı sopalı kavgası kamerada! Olan ayırmak isteyenlere oldu

23.08.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten gelen görüntüler kan dondurdu! Suriyeli olduğu belirlenen iki grup arasında bir dükkanın önündeki park yeri yüzden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve bir anda toplanan grup satır ve sopalarla dükkanı bastı. Çıkan olayda kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralandı.

Suriyelilerin satırlı sopalı kavgası kamerada! Olan ayırmak isteyenlere oldu

Gaziantet'te motosiklet park meselesi nedeniyle Suriye uyruklu iki grup satır ve sopalarla çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kavgayı ayıran 2 kişi yaralandı.

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DÜKKANA ACIMAZSIZCA SALDIRDILAR

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, işletme önüne park ettiği motosiklet nedeniyle iş yeri sahibi ile tartıştı. Tartışmanın ardından kısa sürede toplanan kalabalık, esnafın dükkanına satır ve sopalarla saldırdı.

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AYIRMAK İSTEYENLER YARALANDI

Kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelilerin iş yerine gelerek satır ve sopalarla işletme sahibini darbettiği ve kavgayı ayıran 2 kişinin yaralandığı yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga suriyeli

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