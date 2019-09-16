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Suriye'nin Çobanbey beldesindeki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma: - "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Çobanbeylilere ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza Rabbimizden acil şifalar temenni ediyoruz" - "PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile iş birlikçileri bilmelidirler ki hangi kisve altına bürünürlerse bürünsünler Suriye Devrimi'ni ve Türkmenlerin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir"

ÇOBANBEY (AA) - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Suriyeli Türkmenlerin terörle mücadele etme konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Cuma, dün akşam bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği beldedeki Çobanbey Hastanesi yakınında basın açıklaması yaptı.

Saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirten Cuma, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Çobanbeylilere ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza Rabbimizden acil şifalar temenni ediyoruz." dedi.

Cuma, terör saldırısının bölgedeki huzuru ve istikrarı bozmayı amaçladığının altını çizdi.

- "Cevabımız çok sert olacak"

Çobanbey'de Türkmen'iyle, Arap'ıyla ve Kürt'üyle tüm unsurların bir arada huzurla yaşadığı ve aynı ortak geleceğe umutlarını bağladığını belirten Cuma, "Fırat'ın doğusundaki terör bataklığı temizlenmediği sürece Suriye’de barışın inşası mümkün olmayacaktır. Münbiç'te şahit olduğumuz oyalama taktiklerinin bir benzeri Fırat'ın doğusunda sergilenmek istenirse bu defa cevabımız çok sert olacaktır. Bedeli ne olursa olsun başta Fırat’ın doğusu olmak üzere tüm terör örgütlerini kaynağında boğmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cuma, terör örgütleri ile mücadele etmeye karalı olduklarını kaydederek, "PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile iş birlikçileri bilmelidirler ki hangi kisve altına bürünürlerse bürünsünler Suriye Devrimi'ni ve Türkmenlerin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir. Çobanbey'de şehit edilen kardeşlerimizin de hesabının sorulacağından, kanlarının yerde bırakılmayacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesi'nin yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 12 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çobanebey Suriye

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