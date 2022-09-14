Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...

Trafik denetimleri tüm Türkiye'de aralıksız devam ediyor. İstanbul'da yapılan denetimde bir sürücüye emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. Sürücünün "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" sözleri ise dikkat çekti.

196 TL CEZA KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri dün Bağdat Caddesi'nde, drone destekli, trafik denetimi yaptı. Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulandı. Bir sürücünün "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" sözleri ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA

