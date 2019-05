Trafik Haftası dolayısıyla Yalova’da Osmangazi Köprüsü’nü kullanan sürücülere 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Trafik Haftası sebebiyle Osmangazi Köprüsü girişi gişelerinde durdurulan sürücülere, çam fidanı hediye edilerek trafik kurallarına uymaları için bilgi verildi. ’Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol ver’ sloganı ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Osmangazi Köprüsü’nde sürücülere 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı. Yalova Emniyeti Trafik Şube Müdürü Nurcan Şaylı, yapılan uygulama ile amacın trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti.

Sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri konusunda gerekli hatırlatmaları ve uyarıları yaptıklarını belirten Şaylı, "Amacımız trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek için 7 saat 24 gün yollarda çalışmak. Unutmayalım ki kurallara uymak medeniyettir" dedi.