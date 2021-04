Sürücüsüz Tesla kaza yapıp alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Tesla otomobilleri otonom sürüş sistemi ile ön plana çıkıyorlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tesla CEO'su Elon Musk da bir istatistik paylaşarak, otopilotu devrede olan Tesla'nın ortalama bir arabadan 10 kat daha düşük kaza şansına yaklaştığını iddia etmişti. Fakat ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde son derece üzücü bir kaza yaşandı.

Cumartesi gecesi yaşandığı söylenen kazada, Tesla otomobili virajı alamadı ve ağaca çarptı. Daha sonra otomobil alevler içinde kaldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, itfaiyecilerin yangını söndürmek için yaklaşık dört saat uğraştığı ve 30.000 galondan fazla su kullandığı bildirildi.

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.



“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2