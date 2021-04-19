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  4. Sürücüsüz Tesla kaza yapıp alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Sürücüsüz Tesla kaza yapıp alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti!

19.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüsüz Tesla otomobili ABD'nin Teksas eyaletinde can aldı. Houston'da bir Tesla otomobili, virajı alamayarak ağaca çarptı. Çıkan yangın sonucu iki kişi feci şekilde can verdi.

Sürücüsüz Tesla kaza yapıp alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Tesla otomobilleri otonom sürüş sistemi ile ön plana çıkıyorlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tesla CEO'su Elon Musk da bir istatistik paylaşarak, otopilotu devrede olan Tesla'nın ortalama bir arabadan 10 kat daha düşük kaza şansına yaklaştığını iddia etmişti. Fakat ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde son derece üzücü bir kaza yaşandı.

Tesla kazası

DÖRT SAATLİK UĞRAŞ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Cumartesi gecesi yaşandığı söylenen kazada, Tesla otomobili virajı alamadı ve ağaca çarptı. Daha sonra otomobil alevler içinde kaldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, itfaiyecilerin yangını söndürmek için yaklaşık dört saat uğraştığı ve 30.000 galondan fazla su kullandığı bildirildi.

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SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA KİMSE YOKTU

Yangın söndürüldüğünde, Tesla'dan iki ceset çıkartıldığı ve hiçbirinin direksiyon başında olmadığı söylendi. Aktarılanlara bakılırsa bir kişi ön yolcu koltuğunda, diğeri ise arka koltuktaydı. Bu da aracın sürücüsüz modda kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendirdi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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trafik kazası

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