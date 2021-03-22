HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'tan casusluk suçlamasına yanıt: Tesla'yı kapatırım!

Elon Musk'tan casusluk suçlamasına yanıt: Tesla'yı kapatırım!

22.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Çin'e karşı casusluk yapabileceği endişesine yönelik dikkat çeken bir yanıt verdi. Musk, Tesla arabalarının Çin'e karşı casusluk için kullanılması durumunda Tesla'nın 'kapatılacağını' söyledi.

Elon Musk'tan casusluk suçlamasına yanıt: Tesla'yı kapatırım!

Elon Musk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle kripto para dünyasını hareketlendiren açıklamalarıyla gündeme gelen Elon Musk, bu kez Tesla ve Tesla'nın ABD lehine Çin'e karşı casusluk yapabileceği yönünde çıkan haberlere yönelik önemli açıklamalar yaptı, tabiri caizse rest çekti.

ELON MUSK'TAN ''KENDİMİZİ KAPATIRIZ'' RESTİ

Elon Musk, Çin Kalkınma Forumu'nda Çinli iş insanlarına seslendi. Tesla CEO'su Musk, casusluk suçlamalarını reddetti. Ünlü milyarder, eğer ürettikleri araçların Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılması durumunda Tesla'yı kapatacağını söyleyerek, dikkat çekici bir söylemde bulundu. Musk, "Tesla arabaları, Çin'de veya herhangi bir yerde casusluk yapmak için kullanılırsa, kendimizi kapatırız." dedi.

Tesla

KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİR

Musk ayrıca, bir işletmenin bir ülkeye karşı casusluk için kullanılmasının olumsuz etkilerinin son derece kötü sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, hiçbir ABD veya Çinli şirketin hassas veya özel verileri toplama ve ardından bunları kendi hükümetleri ile paylaşma riskini almayacağını da belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Tanıtılmadan teste girdi, bilinmeyenler açığa çıktı!Tanıtılmadan teste girdi, bilinmeyenler açığa çıktı!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Çin Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

WhatsApp Web için yeni dönemden önemli sinyal!

WhatsApp Web için yeni dönemden önemli sinyal!

AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması

Black Shark 4 Pro'nun özelliklerini DxOMark ses testi açığa çıkardı!

Tanıtılmadan teste girdi, bilinmeyenler açığa çıktı!

LG akıllı telefon bölümünün kapısına kilit vurabilir

Bir döneme damgasını vurmuştu! Kritik kararın eşiğinde

Robot Sophia NFT çılgınlığına katıldı! Açık artırmaya hazırlanıyor

Dünyanın ilk vatandaş robotu da NFT çılgınlığına katıldı

Xiaomi yeni etkinliği için tarih verdi! Xiaomi Mi 11 Pro mu geliyor?

Xiaomi'den gündem yaratan paylaşım! Tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.