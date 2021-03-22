Elon Musk'tan casusluk suçlamasına yanıt: Tesla'yı kapatırım!

Elon Musk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle kripto para dünyasını hareketlendiren açıklamalarıyla gündeme gelen Elon Musk, bu kez Tesla ve Tesla'nın ABD lehine Çin'e karşı casusluk yapabileceği yönünde çıkan haberlere yönelik önemli açıklamalar yaptı, tabiri caizse rest çekti.

ELON MUSK'TAN ''KENDİMİZİ KAPATIRIZ'' RESTİ

Elon Musk, Çin Kalkınma Forumu'nda Çinli iş insanlarına seslendi. Tesla CEO'su Musk, casusluk suçlamalarını reddetti. Ünlü milyarder, eğer ürettikleri araçların Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılması durumunda Tesla'yı kapatacağını söyleyerek, dikkat çekici bir söylemde bulundu. Musk, "Tesla arabaları, Çin'de veya herhangi bir yerde casusluk yapmak için kullanılırsa, kendimizi kapatırız." dedi.

KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİR

Musk ayrıca, bir işletmenin bir ülkeye karşı casusluk için kullanılmasının olumsuz etkilerinin son derece kötü sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, hiçbir ABD veya Çinli şirketin hassas veya özel verileri toplama ve ardından bunları kendi hükümetleri ile paylaşma riskini almayacağını da belirtti.

