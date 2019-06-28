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Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da müzeye çevrilmesi planlanan zooloji laboratuvarında ülkemizdeki tüm sürüngen ve kurbağa türlerinden yaklaşık 5 bin 701 adet bulunuyor.Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Laboratuvarında Türkiye’deki 165 sürüngen türünden 5 bin 701 adet yılan, kertenkele ve kaplumbağa bulunuyor.

Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

Adıyaman’da müzeye çevrilmesi planlanan zooloji laboratuvarında ülkemizdeki tüm sürüngen ve kurbağa türlerinden yaklaşık 5 bin 701 adet bulunuyor.
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Laboratuvarında Türkiye’deki 165 sürüngen türünden 5 bin 701 adet yılan, kertenkele ve kaplumbağa bulunuyor. 30 yıllık birikimin bulunduğu laboratuvarda boynuzlu yılandan burunlu yılana, çöl varanından çeşitli kurbağa türlerine kadar pek çok sürüngen yer alıyor.
Vefat eden Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından 30 yıl önce Türkiye’nin değişik illerinde toplanmaya başlayan sürüngenlere Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız da sürüngenler ekleyerek sayıyı 5 bin 701’e ulaştırdı.
Tüm sürüngen türlerinin bulunduğu başka bir laboratuvar ve müze olmadığını belirten Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Zooloji laboratuvarımızda kurbağa ve sürüngenlerin bulunduğu eşsizlik koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon 1989 yılında danışman hocam merhum Prof. Dr. Bayram Göçmen’in evinin etrafında topladığı kertenkeleyi yeni tür olarak ‘Budak’ kertenkelesi olarak adlandırmasıyla başlamıştır. Akabinde 30 yıl süren kendisinin ve benim gibi yetiştirdi öğrencilerin yaptığı projelerden elde ederek bugüne gelmiştir. Üniversitemiz gerek Türkiye’de bulunan tüm sürüngen ve kurbağa türlerinin gerekse Kıbrıs’ta bulunan bütün kurbağa ve sürüngenlerin içerdiği eşsiz bir koleksiyona sahiptir. Şu anda laboratuvarımız 31 kurbağa, 134 sürüngen türü olmak üzere 165 türe ait 5 bin 701 örneğe sahiptir. Adıyaman Üniversitesi Rektörümüzün desteği ile üniversitemizde bir zooloji müzesi kurulacaktır. Ülkemize endemik nesli tehlike altında olan ve olmayan bütün türlere biz sahibiz. Kurulacak olan bu müzemiz öncelikli olarak bilim adamlarına ve tüm insanlara fayda gösterecektir” dedi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da zooloji laboratuvarını müzeye çevireceklerini belirterek, “Adıyaman Üniversitesindeki bu laboratuvarda 5 bin 701 tane farklı türde hayvanlar var. Bu hayvanlar hem ülkemizden hem de Kıbrıs, Suriye gibi ülkelerden toplanan hayvanlar kuracağımız müzede gelecek nesillere aktaracağız. Burayı küçük dokunuşlarla müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Buradaki örneklerin bilim dünyasına, gençlere katkı sunacağı bir hale getireceğiz” dedi.
Rektör Turgut ayrıca, sadece Adıyaman’a özgü endemik türlerin bulunacağı bir bitki müzesi açacakları müjdesini de verdi.

Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

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