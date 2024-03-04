Survivor All Star'da Hakan Hatipoğlu'nun sözleri olay yarattı! Oyun alanını terk etti

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan yine doruktaydı. Survivor All Star'da kadın eleme haftasında elenen kişi Begüm olmuştu. Erkek eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış, Mavi takımdan ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu olmuştu. Hatipoğlu takım arkadaşlarına zehir zemberek sözlerde bulundu.

OGEDAY VE POYRAZ'I HEDEF ALDI

Hakan Hatipoğlu, "Derler ya dünyada en tehlikeli insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır. Benim şu an kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten adayım, beni aday yapmışlar, şimdi onlar düşünsün. Esas mesele şimdi başlıyor. Bugün Survivor'da bence yapmam gereken en keskin hareketlerden birini yapacağım. Kafaya taktım bunu yapacağım. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu günü şimdi kaybedersek bizden biri yazılacak. Ben burada kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi ya da ayrı ayrı oynayan bir Yasin için mi?" ifadelerini kullandı.

Murat Ceylan ilk eleme adayı olması sonrasında oyuna başlamadan Hakan Hatipoğlu'na duygu ve düşüncelerini sordu.

Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Bizde ne olursa olsun bir liste var koşulsuz, değişmeyen. Bence burada ağzınızda kuş tutsanız bu listenin dışına çıkamazsınız. Sevdiğim bir parkur. Burada oynamayı çok istiyorum açık söyleyeyim ama bugün ne için oynayacağım onu bilmiyorum. Kadın haftası olsa çok istekli olurdum. Şu an önümde düello var yani burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası."

Hakan Hatipoğlu sözlerinden sonra Murat Ceylan'dan izin alarak oyun alanını terk etti.

MERVE AYDIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kırmızı takım yarışmacısı Merve Aydın ise bench’in önünde baygınlık geçirdi. Yarışmacının yardımına Erman Hoca koştu. Erman Hoca'nın su dökmesinin ardından yavaşça kendine geldi.





