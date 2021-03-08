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Survivor Poyraz neden yoktu? Survivor Poyraz sağlık durumu

08.03.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Survivor Poyraz neden yoktu? Survivor Poyraz sağlık durumu

Tv8 ekranlarının fenomen programının yarışmacısı Survivor Poyraz bir süredir yarışmada yoktu. Yarışmayı yakından takip edenler ise 'Survivor Poyraz neden yok?' sorusuna yanıt aradı. Fragmanlarda yarışmaya döndüğü görülen popüler yarışmacı Poyraz'ın sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Poyraz'ın sakatlığı neydi? İşte, Survivor Poyraz sağlık durumu!

Bir süredir adada ve oyunlarda yer almayan Survivor Poyraz geri döndü. Popüler yarışmacının sevenleri arama motorları üzerinden 'Survivor Poyraz sağlık durumu' hakkında araştırmalar yapıyor. Survivor Poyraz'ın sakatlığı aynı zamanda Gönüllüler takımının bu haftaki performansını da etkiledi. Peki, Survivor Poyraz iyileşti mi? İşte, Survivor Poyraz'ın sağlık durumu hakkında merak edilenler.

Survivor Poyraz iyileşti mi?

Bir süredir Survivor adasında ve oyunlarda yer alamayan Poyraz'ın, yarışmanın yeni bölümünde döndüğü görülüyor. Oyuna dahil olan Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilcalı, Poyraz'ın ayağında oluşan ödem nedeni ile üzerine basmaması gerektiği ve revirde tedavi edildiğini açıkladı.

Tedavisi tamamlanan popüler yarışmacı Poyraz, programın yeni bölümünde oyunlara ve ada hayatına geri dönüyor.

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