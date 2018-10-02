Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Bursa'dan Balıkesir yönünde gelen Ahmet Çetiner yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
AA
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