Süt dişlerinin bakımı, besin tüketimi ve konuşma için önemli

Çocukların süt dişleri ile ilgili halk arasında ‘ne de olsa yerine başka bir diş çıkıyor’ bilincinin yanlış olduğunu ve ihmal edilen süt dişlerinin erken yaşta çekildiğini vurgulayan Diş Hekimi Mahmut Aslan, bu dişlerin önemine dikkat çekerek çocuğun besin tüketimine ve konuşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Diş Hekimi Mahmut Aslan, süt dişlerinin bakımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Süt dişlerinin 6 aylıkken başlayıp 3 yaşına kadar çıkmaya devam ettiğini belirten Aslan, “3 yaşından sonra durmaktadır. 6 yaşından 13 yaşına kadar ise karışık dişlenme dönemine devam etmektedir. Süt ve daimi dişleri 6 yaş ve 13 yaşlarında ağızda mevcut bulunmaktadır. İlk süt dişi sürmeye başladığı andan itibaren anne ya da ebeveyn tarafından bir tülbentle temizlenmelidir. 1,5 yaşından itibaren süt dişleri düzenli olarak fırçalanmalıdır” dedi.

"Çocuk diş fırçalamayı aileden öğrenir"

Konuşmasını sürdüren Diş Hekimi Mahmut Aslan, “Süt dişleri için 6 ayda bir diş hekimi tarafından flor uygulanması gerekmektedir. Çürümeyi engeller. Halk arasında bilinen büyük bir yanlış var, ne de olsa süt dişleri yerine başka bir diş geliyor deyip ihmal edilmekte ve süt dişleri erken yaşta çekilmektedir. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Süt dişleri aslında çok önemlidir. Çocuğun beslenmesine ve konuşmasına yardımcı olur, ayrıca estetik görüntü vererek çocuğa pozitif etki sağlar" ifadelerini kullandı.

Ebeveynin göstereceği önemin, çocuğun dişlerine bakmasında yardımcı olacağını aktaran Aslan, “Süt dişleri, alttan gelecek daimi dişler için koruyucu görevi görmekte ve o dişler için yer tutucu görev üstlenmektedir. Bu yüzden süt dişlerine çok dikkat etmemiz ve bakımını ihmal etmememiz gerekmektedir. Süt dişlerinin 1,5 yaşından sonra fırçalamaya devam etmemiz lazım. Çocuğun ağız bakımı anne ve baba tarafından belirlenmektedir. Çocuklar, biraz da anne ve babaların etkileriyle dişlerini fırçalıyorlar” diyerek uyarıda bulundu.



