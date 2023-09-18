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  4. Sütyen-ceket kombini! Hafsanur Sancaktutan'ın karın kasları dikkat çekti

Sütyen-ceket kombini! Hafsanur Sancaktutan'ın karın kasları dikkat çekti

18.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting canavarına yenilen Ya Çok Seversen dizisinde başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan son dönemde tarzıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu son olarak sütyen-ceket kombiniyle adından söz ettirdi.

Final kararı alan Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara dönen Hafsanur Sancaktutan sık sık spor yapıyor ve bunun karşılığını da alıyor. Son dönemde tarzıyla adından söz ettiren oyuncunun sokak stili de dikkat çekti.

Tam bir spor tutkunu olan güzel oyuncu düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve eğitmenle birlikte sıkı bir program uyguluyor.

Döktüğü terin karşılığını fazlasıyla alan Hafsanur Sancaktutan, Instagram'da yaptığı paylaşımda karın kaslarıyla dikkat çekti.

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Hafsanur Sancaktutan'ın sütyen-ceket kombinini görenler güzel oyuncuya beğeni yağdırdı.

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