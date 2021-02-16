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Suudi Arabistan'da 65 yaşında kadın vaiz tutuklandı!

16.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da 65 yaşında kadın vaiz tutuklandı!

Suudi Arabistan'da meşhur bir kadın vaiz tutuklandı ve iki yıl önce tutuklanan bir gazeteciye teröre destek suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu tutuklama ve hapis cezasıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, yaptığı davet çalışmalarıyla bilinen Aişe el-Muhaciri adlı kadın vaizin, Mekke'deki evinin yaklaşık 20 polis tarafından basılıp aranması sonrasında tutuklanarak, Cidde'deki Zehban hapishanesine götürüldüğüne işaret edildi.

Yapılan açıklamada, Muhaciri ile beraber iki kadının daha tutuklandığı belirtilirken, kadınlardan birinin yaşının 80 olduğu ifade edildi. Konu ile ilgili kadının ailesinden bir açıklama yapılmadığı duyuruldu.

"Düşünce Tutukluları"nın yaptığı bir diğer açıklamada da Ocak 2019'dan beri tutuklu bulunan el-Bilad gazetesi yazarı Usame Sehli adlı gazeteciye teröre yardım suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Suudi yetkililerden konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan genellikle, tutukluların sayısı ve durumuyla ilgili bilgi paylaşmazken, insan hakları örgütlerinin tutukluların durumuyla ilgili gözlem yapmasına da izin vermiyor.

Suudi Arabistan Veilaht Prensi Muhammed bin Selman 9 Şubat'ta, ülkesinin bu yıl uluslararası kuruluşların insan hakları eleştirilerine maruz kaldığı konularda bir reform dalgası icra etme konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ilgili yasaların bu yıl içinde art arda çıkarılacağını vurguladı.

Suudi Arabistan, uluslararası insan hakları örgütlerince ülkede insan hakları konularındaki uygulamalara ilişkin yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

ABD Başkanı Joe Biden da Suudi Arabistan'a ilişkin insan hakları ve Yemen savaşı dosyalarını yeniden gözden geçireceğini belirtmişti.

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