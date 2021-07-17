Suudi Arabistan'da bu sene hacılara robotlar hizmet edecek

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 3G teknolojisiyle çalışan, ekranı, kamerası ve mikrofonu olan "kişisel robotun" hacılar arasında dolaşıp onları yönlendirme ve sorularını cevaplama becerisine sahip olduğu belirtildi.

ATEŞ ÖLÇECEK, MASKE TAKILIP TAKILMADIĞINI GÖZLEMLEYECEK

Hacılar ve Kabe'de çalışan görevlilerin uyması gereken koruyucu tedbirlere riayet edip etmediklerini izleyecek "güvenlik robotunun" ise ateş ölçeceği, maske takılıp takılmadığını gözlemleyeceği ve alanı sürekli olarak dezenfekte edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan 12 Temmuz'da hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. (AA)



