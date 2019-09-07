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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Amran kentinden Suudi Arabistan yönünde gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin İHA'larla gerçekleştirdiği mükerrer saldırı girişimlerinin, içinde bulundukları ümitsizlik halini yansıttığını ifade etti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki önemli askeri bir noktanın Kasıf-2 tipi SİHA'larla vurulduğunu kaydetti.

Seri, söz konusu saldırının, "düşmanın" işlediği suçlar ve son saatlerde gerçekleştirdiği 53 hava saldırısına karşılık düzenlendiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinden, Husilerin açıklamalarına yanıt gelmedi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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