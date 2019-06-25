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Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen’de terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen’de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir’i yakaladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen’de terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen’de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir’i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran’da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı.

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