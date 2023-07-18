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Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak

18.07.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Türkiye'den İHA satın alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

TÜRKİYE'DEN İHA SATIN ALACAKLAR

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliği çabaları kapsamında bir savunma iş birliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan’ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye’den İHA satın alacağını duyurdu.

"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAVUNMA VE HAVACILIK SÖZLEŞMESİ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan

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