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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "(Suudi Arabistan'a) Şu ana kadar onay verilen silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek"

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin, ''Şu ana kadar onay verilmiş silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek.'' dedi.

Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın hafta sonu Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda yaptıkları açıklamaları yineledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün teyit edilmesinin ardından Almanya'nın sert bir şekilde kınadığını vurgulayan Steffen Seibert, ''Cenaze hakkında bir bilgi yok. Soruşturmanın şeffaf yürütülmesini ve sonucunun inandırıcı olmasını bekliyoruz.'' diye konuştu.

Seibert ayrıca Başbakan Merkel'in, ''Bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz'' ifadesine de atıfta bulunarak, ''Şu ana kadar onay verilen silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek.'' dedi.

Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı dışında ekonomik yaptırım konusunda bir açıklama yapmayan Seibert, ilk etapta önemli olan hususun Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların açığa çıkarılması olduğunu kaydetti.

Seibert, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek ekonomi konferansına Siemens CEO'su Joe Kaeser'in katılıp katılmayacağı konusunda ise hükümet olarak kimseye bu konuyla ilgili tavsiyede bulunamayacaklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi ile bir görüşme yapılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya kaşıkçı Seibert Suudi Arabistan

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