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  4. Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

29.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“The Ever Given” adlı dev konteyner gemisi, 24 Mart 2021'de ortaya çıkan kum fırtınası esnasında ön ve arka kısımlarından Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Bu olayın üstüne Süveyş Kanalı, gemi seyrine kapandı ve Ever Given adlı gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı. Ever Given'ın karaya oturmasının ardından Süveyş Kanalı'ndan geçecek 321 geminin de sırada beklediği açıklandı.

Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

Mısır'da Tayvan bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given isimli yük gemisi, hafta içerisinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz biçimde karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu. Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının ise son derece yoğun bir biçimde devam ettiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, geçtiğimiz günlerde basına yaptıkları açıklamada geminin yakın bir tarihte yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.

SÜVEYŞ KANALINDAKİ GEMİ KURTARILDI MI?

Devam eden çalışmalar sonucunda Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli geminin dün itibari ile kurtarıldığı belirtildi ve geminin, güvenli bir alana alındığı duyuruldu. En kısa sürede kanalın yeniden açılması bekleniyor.

Ever Given isimli geminin Süveyş Kanalı'nı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği belirtilmişti.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ GİTMİŞTİ

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin kurtarma çalışmalarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "ihtiyaç duyulması halinde yardıma hazır olduklarını" açıklamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirtti ve durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl tahmini olarak 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en mühim su yollarından biri olarak gösteriliyor.

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