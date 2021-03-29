Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

Mısır'da Tayvan bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given isimli yük gemisi, hafta içerisinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz biçimde karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu. Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının ise son derece yoğun bir biçimde devam ettiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, geçtiğimiz günlerde basına yaptıkları açıklamada geminin yakın bir tarihte yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.

SÜVEYŞ KANALINDAKİ GEMİ KURTARILDI MI?

Devam eden çalışmalar sonucunda Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli geminin dün itibari ile kurtarıldığı belirtildi ve geminin, güvenli bir alana alındığı duyuruldu. En kısa sürede kanalın yeniden açılması bekleniyor.

Ever Given isimli geminin Süveyş Kanalı'nı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği belirtilmişti.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ GİTMİŞTİ

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin kurtarma çalışmalarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "ihtiyaç duyulması halinde yardıma hazır olduklarını" açıklamıştı.