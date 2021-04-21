Suyu 30 metre çekildi! Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü. Göle gelen ziyaretçiler, cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

TÜRKİYE'DE İLK

Geçen 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları, doğanın kendi kendini yenilemesiyle kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi. Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiği tespit edilirken, Türkiye'de ilk defa 'dumansız hava sahası' uygulanan göl olan Salda Gölü'nün kıyısında sigara içmek de yasaklandı. Göl aynasına kadar girilerek, doğal dokuya zarar veren araç girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alana yönlendirilirken alan 7/24 kamera sistemi ile izleniyor.